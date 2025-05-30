Мудрик потерял в цене 12 млн евро. Transfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков АПЛ . Коснулись изменения и некоторых украинцев, которые играют в Лиге.

Снова несколько подорожал защитник "Борнмута" Илья Забарный. Его цена повысилась с 40 до 42 млн евро. Илья остается самым дорогим украинцем в Англии.

Также поднялась цена на хавбека "Брентфорда" Егора Ярмолюка, который добавил в цене 3 млн евро – с 12 до 15 млн, а вот стоимость защитника "Эвертона" Виталия Миколенко осталась без изменений.

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Очень сильно потерял в цене - вингер "Челси" Михаил Мудрик, который на данный момент отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга. Мудрик потерял в цене внушительные 12 миллионов евро. Теперь его цена составляет 18 млн евро.

Также на 2 млн евро (с 22 до 20 млн) подешевел защитник "Арсенала" Александр Зинченко.

Украинцы в АПЛ: