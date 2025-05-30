Мудрик потерял в цене 12 млн евро. Transfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ
Илья Забарный остается самым дорогим украинцем в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков
Снова несколько подорожал защитник "Борнмута" Илья Забарный. Его цена повысилась с 40 до 42 млн евро. Илья остается самым дорогим украинцем в Англии.
Также поднялась цена на хавбека "Брентфорда" Егора Ярмолюка, который добавил в цене 3 млн евро – с 12 до 15 млн, а вот стоимость защитника "Эвертона" Виталия Миколенко осталась без изменений.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Очень сильно потерял в цене - вингер "Челси" Михаил Мудрик, который на данный момент отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга. Мудрик потерял в цене внушительные 12 миллионов евро. Теперь его цена составляет 18 млн евро.
Также на 2 млн евро (с 22 до 20 млн) подешевел защитник "Арсенала" Александр Зинченко.
Украинцы в АПЛ:
- Илья Забарный ("Борнмут", + 2 миллиона евро, 42 млн);
- Виталий Миколенко ("Эвертон", + 0 млн, 28 млн);
- Александр Зинченко ("Арсенал", - 2 млн, 20 млн);
- Михаил Мудрик ("Челси", - 12 млн, 18 млн);
- Егор Ярмолюк ("Брентфорд", + 3 млн, 15 млн).
Популярное сейчас
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Определились пары стыковых матчей между командами Первой и Второй лиг
- Ротань назвал свой тренерский штаб в Полесье
- Тимощук: Все награды мне должны вернуть – это решение высшей инстанции спортивной Европы
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо