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Без спортивного интереса. Зубков сделал гол+пас в чемпионате Турции

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Чемпионат в Турции завершен

Без спортивного интереса. Зубков сделал гол+пас в чемпионате Турции

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В заключительном, 30-м туре Суперлиги Турции "Трабзонспор" на выезде играл против "Антальяспора".

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Матч не имел особого турнирного значения для команд (еврокубки, вылет).

В итоге, в старте "Трабзонспора" из трех украинцев вышел только Александр Зубков, который и сделал игру – в начале второго тайма забил гол, а еще через 2 минуты отдал асист. 2:0, победа "Трабонспора".

Наш защитник Арсений Батагов на поле не вышел, а форвард Даниил Сикан вышел на замену на 65-й минуте, но ничем не запомнился.

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В итоге, "Трабзонспор" завершил чемпионат Турции на 7-й позиции с 51 очком в активе.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков
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