Без спортивного интереса. Зубков сделал гол+пас в чемпионате Турции
Чемпионат в Турции завершен
Getty Images/Global Images Ukraine
В заключительном, 30-м туре Суперлиги Турции "Трабзонспор" на выезде играл против "Антальяспора".
Матч не имел особого турнирного значения для команд (еврокубки, вылет).
В итоге, в старте "Трабзонспора" из трех украинцев вышел только Александр Зубков, который и сделал игру – в начале второго тайма забил гол, а еще через 2 минуты отдал асист. 2:0, победа "Трабонспора".
Наш защитник Арсений Батагов на поле не вышел, а форвард Даниил Сикан вышел на замену на 65-й минуте, но ничем не запомнился.
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В итоге, "Трабзонспор" завершил чемпионат Турции на 7-й позиции с 51 очком в активе.
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