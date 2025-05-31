Форвард Вереса, который был в аренде, вернётся в ровенский клуб
Новый клуб не захотел оставлять футболиста
nkveres.com
Форвард "Вереса", который был в аренде, вернётся в ровенский клуб.
Польский "ЛКС" сообщает, что Марко Мрвальевич вернётся в свой клуб. Команда поблагодарила футболиста за игру.
"Наш клуб не решил использовать опцию выкупа, поэтому в новом сезоне мы не увидим его в цветах "ЛКС". Марко спасибо за участие и желаем ему удачи в дальнейшей спортивной карьере", - написал клуб.
Марко Мрвальевич присоединился к "ЛКС" на правах аренды зимой 2025 года. За польский клуб он забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи в 15-ти матчах.
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Контракт игрока с "Вересом" действителен до 2026 года.
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Источник:LKS
Опубликовал: Владислав Прийменко
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