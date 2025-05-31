Довбик не входит в планы Гасперини - итальянский журналист

Журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Пульезе располагает информацией, что украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик не нужен Джан Пьеро Гасперини, который вскоре станет главным тренером команды.

"Когда садитесь за стол переговоров с Гасперини, то должны знать, как предвидеть запросы вашего собеседника. Вы должны садиться с готовыми решениями на руках, но я не знаю, было ли это сделано.

Гасперини не спешил. "Рома" также не спешила, поскольку хочет понять, сможет ли она всё собрать воедино и дать ему команду, которую он хочет. Гасперини хочет гарантий и хочет сразу же стартовать хорошо, также потому, что его не очень любят болельщики.

Фридкины объяснили бюджетную ситуацию Гасперини, и ситуация, которую они рассматривают, такова: снижение расходов на рабочую силу и дефицит бюджета. Это означает: продать многих или убрать высокие зарплаты.

Гасперини не хочет Паредеса, Пеллегрини и Довбика. С Паредесом легче расстаться, а с трансфера украинца надо собрать не менее 30 млн евро", - сказал Пульезе.