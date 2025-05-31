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Довбик не входит в планы Гасперини - итальянский журналист

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Довбик не входит в планы Гасперини - итальянский журналист

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Пульезе располагает информацией, что украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик не нужен Джан Пьеро Гасперини, который вскоре станет главным тренером команды.

"Когда садитесь за стол переговоров с Гасперини, то должны знать, как предвидеть запросы вашего собеседника. Вы должны садиться с готовыми решениями на руках, но я не знаю, было ли это сделано.

Гасперини не спешил. "Рома" также не спешила, поскольку хочет понять, сможет ли она всё собрать воедино и дать ему команду, которую он хочет. Гасперини хочет гарантий и хочет сразу же стартовать хорошо, также потому, что его не очень любят болельщики.

Фридкины объяснили бюджетную ситуацию Гасперини, и ситуация, которую они рассматривают, такова: снижение расходов на рабочую силу и дефицит бюджета. Это означает: продать многих или убрать высокие зарплаты.

Гасперини не хочет Паредеса, Пеллегрини и Довбика. С Паредесом легче расстаться, а с трансфера украинца надо собрать не менее 30 млн евро", - сказал Пульезе.

Довбик имеет контракт с "Ромой" до конца июня 2029-го года. Его рыночная стоимость по данным Transfermarkt - 30 млн евро.

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Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
www.teleradiostereo.it
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
31.05.2025 в 18:30
Бесславное начало и провальный конец Артемки в Риме, в целом его предупреждали об этом. Гасперини отличный тренер, который предпочитает крайне энергичных игроков, в этом плане Довбику там нет шансов от слова совсем. И опять же тифози Ромы, Довбика не то что недолюбливают, они его ненавидят.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
31.05.2025 в 18:30
Бесславное начало и провальный конец Артемки в Риме, в целом его предупреждали об этом. Гасперини отличный тренер, который предпочитает крайне энергичных игроков, в этом плане Довбику там нет шансов от слова совсем. И опять же тифози Ромы, Довбика не то что недолюбливают, они его ненавидят.
Ответить
0
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