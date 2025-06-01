Сваток провел девятый подряд полный матч за Остин в MLS
Команда украинца уступила
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче регулярного чемпионата MLS "Сан-Диего" принимал "Остин". В стартовом составе гостей на поле вышел Александр Сваток.
Он провел на поле все 90 минут. На его счету один удар, два удачных подката с двух и 91% точности передач (42 из 46).
"Сан-Диего" забил голы на 60 и 90+2 минутах. "Остин" потерпел первое поражение за пять матчей в MLS, перерыв серию из четырех ничьих. Сейчас команда Сватка находится на 10 месте в турнирной таблице Западной конференции – вне зоны плей-офф.
Сваток провел девятый подряд полный матч в рамках MLS. В общей сложности на его счету 15 поединков в текущем чемпионате.
Добавим также, что Геннадий Синчук, представляющий "Клуб де Фут Монреаль", продолжает восстанавливаться от травмы. Сегодня он пропустил матч своей команды против "Нью Ингленд Революшн" (0:3).
Напомним, что Сваток находится в резервном списке Сергея Реброва на июньский сбор национальной команды Украины в Канаде.
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