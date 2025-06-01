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Сваток провел девятый подряд полный матч за Остин в MLS

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Команда украинца уступила

Сваток провел девятый подряд полный матч за Остин в MLS

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче регулярного чемпионата MLS "Сан-Диего" принимал "Остин". В стартовом составе гостей на поле вышел Александр Сваток.

Он провел на поле все 90 минут. На его счету один удар, два удачных подката с двух и 91% точности передач (42 из 46).

"Сан-Диего" забил голы на 60 и 90+2 минутах. "Остин" потерпел первое поражение за пять матчей в MLS, перерыв серию из четырех ничьих. Сейчас команда Сватка находится на 10 месте в турнирной таблице Западной конференции – вне зоны плей-офф.

Сваток провел девятый подряд полный матч в рамках MLS. В общей сложности на его счету 15 поединков в текущем чемпионате.

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Добавим также, что Геннадий Синчук, представляющий "Клуб де Фут Монреаль", продолжает восстанавливаться от травмы. Сегодня он пропустил матч своей команды против "Нью Ингленд Революшн" (0:3).

Напомним, что Сваток находится в резервном списке Сергея Реброва на июньский сбор национальной команды Украины в Канаде.

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