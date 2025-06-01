Пять результативных действий Месси. Интер Майами разгромил команду украинского сборника в MLS со счетом 5:1
Также забивал Суарес, а Бускетс – ассистировал
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"Интер" и "Коламбус Крю" встречались в Майами в рамках регулярного чемпионата MLS. Хозяева одержали победу со счетом 5:1.
Уже к 24 минуте "героны" вели на табло 3:0. Сначала Лионель Месси оформил ассист, а затем забил два гола.
На 58 минуте гости сократили отрыв в счете, однако впоследствии Суарес и Пико (который заменл уругвайца) оформили еще по одному голу. В двух случаях официальным ассистентом стал Лионель Месси. В общей сложности на счету аргентинца пять результативных действий в этом поединке (2+3).
Все 90 минут в составе “Коламбус Крю” провел Евгений Чеберко. Он выполнил два удачных подката из трех попыток и оформил 95% точных передач (53 из 56). WhoScored оценил его игру баллом 5,76.
Напомним, что Евгений Чеберко был вызван Сергеем Ребровым на сбор национальной команды Украины в Канаде.
"Интер Майами" - "Коламбус Крю" 5:1
Голы: Альенде 13, Месси 15, 24, Суарес 64, Пико 89 – Рувалькаба 58
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