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Пять результативных действий Месси. Интер Майами разгромил команду украинского сборника в MLS со счетом 5:1

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Также забивал Суарес, а Бускетс – ассистировал

Пять результативных действий Месси. Интер Майами разгромил команду украинского сборника в MLS со счетом 5:1

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Интер" и "Коламбус Крю" встречались в Майами в рамках регулярного чемпионата MLS. Хозяева одержали победу со счетом 5:1.

Уже к 24 минуте "героны" вели на табло 3:0. Сначала Лионель Месси оформил ассист, а затем забил два гола.

На 58 минуте гости сократили отрыв в счете, однако впоследствии Суарес и Пико (который заменл уругвайца) оформили еще по одному голу. В двух случаях официальным ассистентом стал Лионель Месси. В общей сложности на счету аргентинца пять результативных действий в этом поединке (2+3).

Все 90 минут в составе “Коламбус Крю” провел Евгений Чеберко. Он выполнил два удачных подката из трех попыток и оформил 95% точных передач (53 из 56). WhoScored оценил его игру баллом 5,76.

Напомним, что Евгений Чеберко был вызван Сергеем Ребровым на сбор национальной команды Украины в Канаде.

"Интер Майами" - "Коламбус Крю" 5:1

Голы: Альенде 13, Месси 15, 24, Суарес 64, Пико 89 – Рувалькаба 58

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Лионель Месси Коламбус Крю (США) Евгений Чеберко Интер Майами
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