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Названа сумма, которую Реал хочет выручить за продажу Лунина

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Не сказать, что мало

Названа сумма, которую Реал хочет выручить за продажу Лунина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на недавнее продление контракта c Андреем Луниным, руководство мадридского "Реала" уже приняло четкое решение относительно его будущего.

По данным Defensa Central, "сливочные" сообщили представителю украинского вратаря Жорже Мендешу, что готовы вести переговоры о его трансфере в случае поступления финансового предложения в размере от 25 до 30 миллионов евро.

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Этот шаг не означает, что в "Реале" полны решимости избавиться от Лунина любой ценой, но он отражает то, что мадридцы не исключают выгодной сделки, если какой-нибудь клуб проявит серьезный интерес.

Основная причина такой позиции кроется в конкуренции с Тибо Куртуа. Этот фактор заставляет и Андрея, и его окружение задуматься о возможности поиска места в стартовом составе в другом месте.

В сезоне 2024/25 Лунин провел 14 матчей, в которых пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

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Реал (Мадрид) Жорже Мендеш Ла Лига Андрей Лунин трансфер
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Александр Бураков
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