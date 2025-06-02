Названа сумма, которую Реал хочет выручить за продажу Лунина
Не сказать, что мало
Getty Images / Global Images Ukraine
Несмотря на недавнее продление контракта c Андреем Луниным, руководство мадридского "Реала" уже приняло четкое решение относительно его будущего.
По данным Defensa Central, "сливочные" сообщили представителю украинского вратаря Жорже Мендешу, что готовы вести переговоры о его трансфере в случае поступления финансового предложения в размере от 25 до 30 миллионов евро.
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Этот шаг не означает, что в "Реале" полны решимости избавиться от Лунина любой ценой, но он отражает то, что мадридцы не исключают выгодной сделки, если какой-нибудь клуб проявит серьезный интерес.
Основная причина такой позиции кроется в конкуренции с Тибо Куртуа. Этот фактор заставляет и Андрея, и его окружение задуматься о возможности поиска места в стартовом составе в другом месте.
В сезоне 2024/25 Лунин провел 14 матчей, в которых пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
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