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"Постоянно пешком ходит". Сабо раскритиковал выступления Довбика в Роме

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"Постоянно пешком ходит". Сабо раскритиковал выступления Довбика в Роме

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо недоволен игрой Артема Довбика в первом сезоне в "Роме".

"Довбик абсолютно ничего не показывает в "Роме". У него нет тех движений, которые ценятся у центральных нападающих. Довбик должен открываться влево, вправо, назад, а он постоянно пешком ходит вместе с центральным защитником. Артем должен уметь работать на скорости и чувствовать, куда пойдет атака.

Единственное, что есть у Довбика – это рост, он может замыкать подачу с фланга, как это делал в "Жироне". Довбик – молодой парень, а сменил уже столько команд. Я считаю, что это ненормально", – сказал Сабо.

До перехода в "Рому" в 2024 году из "Жироны" Довбик защищал цвета "Днепра", "Мидтьюлланна", "Сеннерйюска" и родного "Черкасского Днепра".

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Источник:
BLIK
Опубликовал: Александр Бураков
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