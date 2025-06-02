"Постоянно пешком ходит". Сабо раскритиковал выступления Довбика в Роме
Мысли эксперта
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Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо недоволен игрой Артема Довбика в первом сезоне в "Роме".
"Довбик абсолютно ничего не показывает в "Роме". У него нет тех движений, которые ценятся у центральных нападающих. Довбик должен открываться влево, вправо, назад, а он постоянно пешком ходит вместе с центральным защитником. Артем должен уметь работать на скорости и чувствовать, куда пойдет атака.
Единственное, что есть у Довбика – это рост, он может замыкать подачу с фланга, как это делал в "Жироне". Довбик – молодой парень, а сменил уже столько команд. Я считаю, что это ненормально", – сказал Сабо.
До перехода в "Рому" в 2024 году из "Жироны" Довбик защищал цвета "Днепра", "Мидтьюлланна", "Сеннерйюска" и родного "Черкасского Днепра".
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