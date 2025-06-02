  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Чемпион Италии пытался подписать украинского легионера из АПЛ - СМИ

В тренде

Чемпион Италии пытался подписать украинского легионера из АПЛ - СМИ

Наши за границей

Итальянский клуб интересуется украинцем

Чемпион Италии пытался подписать украинского легионера из АПЛ - СМИ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист Владимир Зверов рассказал об интересе итальянского "Наполи" к украинскому полузащитнику "Брентфорда" Егору Ярмолюку.

"По моей информации, в "Брентфорд" с официальным запросом обратился "Наполи“ по поводу покупки Егора Ярмолюка. Сейчас клуб активно следит за перспективными футболистами из АПЛ. В "Брентфорде" сказали, что Ярмолюк сейчас не продается, и они рассчитывают на него в новом сезоне как на игрока основного состава.

Логика "Брентфорда" может быть следующей: сейчас он становится игроком основы, и его трансферная цена взлетит еще выше. И соответственно, если продавать, то дороже", - сказал Зверов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне-2024/25 21-летний Ярмолюк провел 35 матчей за "Брентфорд" во всех турнирах.

Читайте такжеМудрик потерял в цене 12 млн евро. Transfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ
По теме
yellow-arrow
"Постоянно пешком ходит". Сабо раскритиковал выступления Довбика в Роме
yellow-arrow
Названа сумма, которую Реал хочет выручить за продажу Лунина
yellow-arrow
Финиш турецкой Суперлиги. На каких местах завершили сезон команды украинцев?
Владимир Зверов Брентфорд (Лондон) Наполи Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости