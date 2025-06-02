Чемпион Италии пытался подписать украинского легионера из АПЛ - СМИ

Журналист Владимир Зверов рассказал об интересе итальянского "Наполи" к украинскому полузащитнику "Брентфорда" Егору Ярмолюку.

"По моей информации, в "Брентфорд" с официальным запросом обратился "Наполи“ по поводу покупки Егора Ярмолюка. Сейчас клуб активно следит за перспективными футболистами из АПЛ. В "Брентфорде" сказали, что Ярмолюк сейчас не продается, и они рассчитывают на него в новом сезоне как на игрока основного состава.

Логика "Брентфорда" может быть следующей: сейчас он становится игроком основы, и его трансферная цена взлетит еще выше. И соответственно, если продавать, то дороже", - сказал Зверов.