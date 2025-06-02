"Харьков навсегда". Легионер Металлиста 1925 признался, что был в городе "час или два"

Полузащитник " Металлиста 1925 " Ари Моура ответил на вопрос, насколько хорошо он знаком с Харьковом.

– Вы знаете, что означает надпись у вас на футболке?

– Да. "Харьков навсегда".

– Вы когда-нибудь были в Харькове?

– Я был там один раз – буквально час или два. Но я пообещал, что однажды вернусь в Харьков и проведу там больше времени.

Напомним, что в сезоне 2024/25 "Металлист1925" проводил домашние матчи в Киеве на стадионе "Левый Берег".