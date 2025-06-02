"Харьков навсегда". Легионер Металлиста 1925 признался, что был в городе "час или два"
Но обещает вернуться
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Полузащитник "
– Вы знаете, что означает надпись у вас на футболке?
– Да. "Харьков навсегда".
– Вы когда-нибудь были в Харькове?
– Я был там один раз – буквально час или два. Но я пообещал, что однажды вернусь в Харьков и проведу там больше времени.
Напомним, что в сезоне 2024/25 "Металлист1925" проводил домашние матчи в Киеве на стадионе "Левый Берег".
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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