Уйдет летом или нет? Лунин определился со своим будущим в Реале

Андрей Лунин надеется остаться в мадридском "Реале", пишет журналист The Athletic Марио Кортегана.

По информации источника, украинский голкипер уже сообщил о своем решении представителям "королевского" клуба.

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Ранее в услугах 26-летнего Лунина были заинтересованы "Галатасарай", "Милан" и "Астон Вилла".

Контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до середины 2030 лета. В прошлом сезоне Андрей принял участие в 14 матчах, пропустив 19 мячей.