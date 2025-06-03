Уйдет летом или нет? Лунин определился со своим будущим в Реале
Решение принято
Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Лунин надеется остаться в мадридском "Реале", пишет журналист The Athletic Марио Кортегана.
По информации источника, украинский голкипер уже сообщил о своем решении представителям "королевского" клуба.
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Ранее в услугах 26-летнего Лунина были заинтересованы "Галатасарай", "Милан" и "Астон Вилла".
Контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до середины 2030 лета. В прошлом сезоне Андрей принял участие в 14 матчах, пропустив 19 мячей.
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Источник:Mario Cortegana
Опубликовал: Александр Бураков
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storm_ua (Николаев)
03.06.2025 в 11:53
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