Ведущие клубы Европы следят за Зинченко

Ведущие клубы Европы следят за Александром Зинченко из лондонского «Арсенала».

Как сообщает портал Now Arsenal со ссылкой на издание The Telegraph, в подписании 28-летнего украинца этим летом заинтересованы сразу три клуба: "Ньюкасл", "Монако" и мюнхенская "Бавария".

Известно, что "канониры" будут готовы продать левого защитника за 25 миллионов фунтов стерлингов, ведь Зинченко больше не входит в планы клуба на будущее, а сам футболист недоволен количеством игрового времени в команде.

Действующий контракт Зинченко с "Арсеналом" истекает 30-го июня 2026 года.

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В сезоне 2024/25 Александр Зинченко принял участие лишь в 23 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, забив один гол и оотдав одну результативную передачу. Известный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.