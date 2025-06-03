Ведущие клубы Европы следят за Зинченко
Украинец может покинуть Арсенал этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine
Ведущие клубы Европы следят за Александром Зинченко из лондонского «Арсенала».
Как сообщает портал Now Arsenal со ссылкой на издание The Telegraph, в подписании 28-летнего украинца этим летом заинтересованы сразу три клуба: "Ньюкасл", "Монако" и мюнхенская "Бавария".
Известно, что "канониры" будут готовы продать левого защитника за 25 миллионов фунтов стерлингов, ведь Зинченко больше не входит в планы клуба на будущее, а сам футболист недоволен количеством игрового времени в команде.
Действующий контракт Зинченко с "Арсеналом" истекает 30-го июня 2026 года.
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В сезоне 2024/25 Александр Зинченко принял участие лишь в 23 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, забив один гол и оотдав одну результативную передачу. Известный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
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