  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ведущие клубы Европы следят за Зинченко

В тренде

Ведущие клубы Европы следят за Зинченко

Наши за границей
Обновлено

Украинец может покинуть Арсенал этим летом

Ведущие клубы Европы следят за Зинченко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ведущие клубы Европы следят за Александром Зинченко из лондонского «Арсенала».

Как сообщает портал Now Arsenal со ссылкой на издание The Telegraph, в подписании 28-летнего украинца этим летом заинтересованы сразу три клуба: "Ньюкасл", "Монако" и мюнхенская "Бавария".

Известно, что "канониры" будут готовы продать левого защитника за 25 миллионов фунтов стерлингов, ведь Зинченко больше не входит в планы клуба на будущее, а сам футболист недоволен количеством игрового времени в команде.

Действующий контракт Зинченко с "Арсеналом" истекает 30-го июня 2026 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко принял участие лишь в 23 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, забив один гол и оотдав одну результативную передачу. Известный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Читайте такжеАрсенал продолжает интересоваться одним из лучших нападающих Бундеслиги
По теме
yellow-arrow
Отец Степанова: В штабе сборной U-20 находится лицо, создающее препятствия моему сыну
yellow-arrow
Уйдет летом или нет? Лунин определился со своим будущим в Реале
yellow-arrow
"Харьков навсегда". Легионер Металлиста 1925 признался, что был в городе "час или два"
Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Ньюкасл Монако Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Now Arsenal
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости