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Чемпион Турции интересуется украинским центрбеком

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Галатасарай заинтересовался Арсением Батаговым

Чемпион Турции интересуется украинским центрбеком

instagram.com/trabzonspor

Новина українською

Чемпион Турции нынешнего сезона, стамбульский "Галатасарай" проявляет интерес к украинскому защитнику "Трабзонспора" Арсению Батагову. Об этом сообщает популярное местное издания FOTOSPOR.

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Как сообщает издание, "Галатасарай" ищет левого центрального защитника для создания конкуренции и подстраховки для 30-летнего защитника Абдулкерима Бардакджи и обратил свое внимание на украинца.

Также отмечается, что "Трабзонспор" готов рассматривать предложения по Батагову, а "Галатасарай" готов предложить за украинца не только определенную сумму денег, но и включить в обмен нападающего Халила Дервишоглу (стоимость на Transfermarkt 900 тысяч евро) и вингера Юсуфа Демира (стоимость на Transfermarkt 2,2 млн евро).

Напомним, что "Галатасарай" стал чемпионом и обладателем Кубка Турции и сыграет в основном этапе Лиги чемпионов.

23-летний Батагов в прошлом сезоне провел 23 матча за "Трабзонспор", забив два гола и отдав одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 млн. евро.

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Трабзонспор (Трабзон) Галатасарай (Стамбул) Арсений Батагов
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Опубликовал: Михаил Черныш
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