Чемпион Турции интересуется украинским центрбеком
Галатасарай заинтересовался Арсением Батаговым
instagram.com/trabzonspor
Чемпион Турции нынешнего сезона, стамбульский "Галатасарай" проявляет интерес к украинскому защитнику "Трабзонспора" Арсению Батагову. Об этом сообщает популярное местное издания FOTOSPOR.
Как сообщает издание, "Галатасарай" ищет левого центрального защитника для создания конкуренции и подстраховки для 30-летнего защитника Абдулкерима Бардакджи и обратил свое внимание на украинца.
Также отмечается, что "Трабзонспор" готов рассматривать предложения по Батагову, а "Галатасарай" готов предложить за украинца не только определенную сумму денег, но и включить в обмен нападающего Халила Дервишоглу (стоимость на Transfermarkt 900 тысяч евро) и вингера Юсуфа Демира (стоимость на Transfermarkt 2,2 млн евро).
Напомним, что "Галатасарай" стал чемпионом и обладателем Кубка Турции и сыграет в основном этапе Лиги чемпионов.
23-летний Батагов в прошлом сезоне провел 23 матча за "Трабзонспор", забив два гола и отдав одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 млн. евро.
Популярное сейчас
- Еще один клуб УПЛ заключил контракт с новым тренером - СМИ
- Ротань объяснил, почему выбрал Полесье, а не Металлист 1925
- "Идиоты". Зеленский ответил на одно из предложений России
- Трубин достиг исторического максимума. Transfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Португалии
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре