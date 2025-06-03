Но сначала нужно избавиться от Онана. МЮ сохраняет интерес к Лунину
МЮ хочет более стабильного кипера
фото из свободных источников
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По данным источника, в английском клубе недовольны нынешним кипером команды Андре Онана который в минувшем сезоне показал худший процент сухих матчей и второй худший процент отраженных ударов среди всех вратарей "Манчестер Юнайтед", сыгравших 900 и более минут с сезона 2003/04.
В то же время, в Лунине тренерский штаб "МЮ" видит качественного кипера за условно небольшие деньги.
Впрочем, в это истории не все так просто. Все дело в том, что для того, чтобы подписать Лунина, "Юнайтед" должен избавиться от Онана, который зарабатывает 200 000 фунтов стерлингов в месяц. Клуб не будет держать на лавке игрока с такой зарплатой. При этом, сам Андре всем доволен в Манчестере и не хочет менять в клубе.
В итоге, если "МЮ" летом все-таки сможет продать Онана (говорят о заинтересованности из Саудовской Аравии), то сможет выйти на рынок и начать переговоры по Лунину.
Ну и напомним, что в минувшем сезоне Лунин провел 14 поединков за "Реал", в которых пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль.
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