Забарный дал свое согласие на переход в состав чемпиона Европы

Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный близок к переходу в парижский "ПСЖ". Об этом сообщает французский журналист Фабрис Хокинс.

По данным источника, спортивный директор французского клуба Луис Кампос в понедельник посетил Борнмут где провел переговоры с английским клубом и самим игроком.

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Отмечается, что сам Забарный согласен на переход, ну а "ПСЖ" хочет как можно скорее решить вопрос с "Борнмутом", чтобы закрыть переход.

Добавим, что в этом сезоне 22-летний Илья Забарный провел 36 матчей за "Борнмут" в АПЛ, отметившись одним ассистом. Его стоимость на популярном сайте Transfermarkt оценивается в 42 миллиона евро.

"ПСЖ", в свою очередь, в текущем сезоне вы играл Лигу чемпионов.