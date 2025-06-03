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Забарный дал свое согласие на переход в состав чемпиона Европы

Наши за границей

Спортдир ПСЖ Луис Кампос уже провел переговоры с игроком

Забарный дал свое согласие на переход в состав чемпиона Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный близок к переходу в парижский "ПСЖ". Об этом сообщает французский журналист Фабрис Хокинс.

По данным источника, спортивный директор французского клуба Луис Кампос в понедельник посетил Борнмут где провел переговоры с английским клубом и самим игроком.

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Отмечается, что сам Забарный согласен на переход, ну а "ПСЖ" хочет как можно скорее решить вопрос с "Борнмутом", чтобы закрыть переход.

Добавим, что в этом сезоне 22-летний Илья Забарный провел 36 матчей за "Борнмут" в АПЛ, отметившись одним ассистом. Его стоимость на популярном сайте Transfermarkt оценивается в 42 миллиона евро.

"ПСЖ", в свою очередь, в текущем сезоне вы играл Лигу чемпионов.

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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
03.06.2025 в 19:23
Трофеї Забарному не зашкодять! Але який Борнмут молодець, вміє таланти молоді підписувати і потім продавати Гейсена в Реал, Забарного в ПСЖ, ще лівий захисник в них крутий, Керкеш, чи як там його
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Комментарии 2
ANESTEZIO (Вінниця )
03.06.2025 в 19:23
Трофеї Забарному не зашкодять! Але який Борнмут молодець, вміє таланти молоді підписувати і потім продавати Гейсена в Реал, Забарного в ПСЖ, ще лівий захисник в них крутий, Керкеш, чи як там його
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3
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.06.2025 в 19:44
При цьому не забувають грати у футбол, та й ще здобувати результат!
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