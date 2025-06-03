Романо подтверждает интерес ПСЖ к защитнику сборной Украины
Но Илья Забарный - не единственный в списке
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает интерес "ПСЖ" к украинскому защитнику "
Как пишет Романо, парижане намерены усилить оборону и сейчас в шорт-листе клуба три центрбека, один из которых – Забарный.
Также источник подтверждает, что предварительные контакты уже были - спортивный директор французского клуба Луис Кампос недавно
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Но при этом отмечается, что "Борнмут" хотел бы удержать украинца, потому что один защитник Дин Хейсен уже перешел в "Реал", а другой игрок обороны Милош Керкез близок к переходу в "Ливерпуль".
Добавим, что в этом сезоне 22-летний Илья Забарный провел 36 матчей за "Борнмут" в АПЛ, отметившись одним ассистом. Его стоимость на популярном сайте Transfermarkt оценивается в 42 миллиона евро.
"ПСЖ", в свою очередь, в текущем сезоне выиграл Лигу чемпионов.
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