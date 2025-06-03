Украинский форвард покинул болгарский клуб - ранее им интересовались в УПЛ

27-летний украинский форвард Евгений Сердюк покинул болгарский клуб ЦСКА 1948.

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны прекратили сотрудничество по истечения срока контракта, игрок получил статус свободного агентаю

Украинце выступал за "армейцев" с сентября 2022 года. С того момента Сердюк провел за команду 59 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 3 ассиста.

Интересно, что год назад СМИ писали о том, что в Украине форвардом интересуются "Карпаты", "Полесье" и еще два клуба.