Украинский форвард покинул болгарский клуб - ранее им интересовались в УПЛ
Евгений Сердюк стал свободным агентом
Фото - ЦСКА 1948
27-летний украинский форвард Евгений Сердюк покинул болгарский клуб ЦСКА 1948.
Как сообщает пресс-служба клуба, стороны прекратили сотрудничество по истечения срока контракта, игрок получил статус свободного агентаю
Украинце выступал за "армейцев" с сентября 2022 года. С того момента Сердюк провел за команду 59 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 3 ассиста.
Интересно, что год назад СМИ писали о том, что в Украине форвардом интересуются "Карпаты", "Полесье" и еще два клуба.
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Источник:ЦСКА 1948
Опубликовал: Михаил Черныш
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