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Украинский форвард покинул болгарский клуб - ранее им интересовались в УПЛ

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Евгений Сердюк стал свободным агентом

Украинский форвард покинул болгарский клуб - ранее им интересовались в УПЛ

Фото - ЦСКА 1948

Новина українською

27-летний украинский форвард Евгений Сердюк покинул болгарский клуб ЦСКА 1948.

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Как сообщает пресс-служба клуба, стороны прекратили сотрудничество по истечения срока контракта, игрок получил статус свободного агентаю

Украинце выступал за "армейцев" с сентября 2022 года. С того момента Сердюк провел за команду 59 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 3 ассиста.

Интересно, что год назад СМИ писали о том, что в Украине форвардом интересуются "Карпаты", "Полесье" и еще два клуба.

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Источник:
ЦСКА 1948
Опубликовал: Михаил Черныш
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