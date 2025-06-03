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Спортдир Жироны: Подписали на место Довбика двух форвардов, а они на двоих забили 7 голов

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Жирона откровенно провалила минувший сезон

Спортдир Жироны: Подписали на место Довбика двух форвардов, а они на двоих забили 7 голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Жироны" Кике Карсель одной из причин неудачи команды в минувшем сезоне назвал слабую работу на трансферном рынке.

Напомним, что команда до последних туров боролась за выживание и финишировала на 16-м месте в таблице.

"Минувшим летом было плохое трансферное окно. Продали Довбика, а два форварда, подписанных взамен, забили 7 голов на двоих. Это был сложный сезон во многих аспектах, в том числе трансферном.

У нас постоянно по 8-10 новичков за трансферное окно – теперь мне бы хотелось больше стабильности состава, хотелось бы сохранять основу", – сказал Карсель.

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Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
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