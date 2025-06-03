Спортдир Жироны: Подписали на место Довбика двух форвардов, а они на двоих забили 7 голов
Жирона откровенно провалила минувший сезон
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "
Напомним, что команда до последних туров боролась за выживание и финишировала на 16-м месте в таблице.
"Минувшим летом было плохое трансферное окно. Продали Довбика, а два форварда, подписанных взамен, забили 7 голов на двоих. Это был сложный сезон во многих аспектах, в том числе трансферном.
У нас постоянно по 8-10 новичков за трансферное окно – теперь мне бы хотелось больше стабильности состава, хотелось бы сохранять основу", – сказал Карсель.
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Источник:AS
Опубликовал: Михаил Черныш
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