Спортдир Жироны: Подписали на место Довбика двух форвардов, а они на двоих забили 7 голов

Спортивный директор " Жироны " Кике Карсель одной из причин неудачи команды в минувшем сезоне назвал слабую работу на трансферном рынке.

Напомним, что команда до последних туров боролась за выживание и финишировала на 16-м месте в таблице.

"Минувшим летом было плохое трансферное окно. Продали Довбика, а два форварда, подписанных взамен, забили 7 голов на двоих. Это был сложный сезон во многих аспектах, в том числе трансферном.

У нас постоянно по 8-10 новичков за трансферное окно – теперь мне бы хотелось больше стабильности состава, хотелось бы сохранять основу", – сказал Карсель.