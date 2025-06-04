Фактор Сафонова отпадает? Забарный провел разговор с ПСЖ о ситуации с россиянином

"Пари Сен-Жермен" может расстаться с российским голкипером Матвеем Сафоновым ради трансфера украинского защитника "Борнмута" Ильи Забарного.

"Луис Энрике дал добро на приезд защитника, который составит конкуренцию капитану Маркиньосу. Тренер уверен в пользе украинца", - пишет L'Equipe.

В январе парижане уже могли провернуть эту сделку, но присутствие Сафонова оттолкнуло Забарного.

Спустя несколько месяцев руководство "ПСЖ" во время разговора с Забарным сообщило, что нет уверенности, что россиянин останется в команде в следующем сезоне.

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Отмечается, что в последнее часы "ПСЖ" и "Борнмут" официально поддерживают контакт, чтобы попытаться завершить трансфер. Новоиспеченный победитель Лиги чемпионов надеется, что сможет рассчитывать на Забарного во время Клубного чемпионата мира (14 июня - 13 июля) и готов подписать игрока до вторника, 10 июня, когда завершится первый этап трансферного рынка.

Подробности переговоров пока не разглашаются, но сумма сделки должна составить не менее 50 миллионов евро. Также парижане подтвердили, что у них есть и другие кандидатуры на эту позицию, если переговоры не увенчаются успехом.