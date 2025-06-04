Цыганков приобрел дом в Жироне - Источник
Его будущее в клубе остается под вопросом
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер сборной Украины Виктор Цыганков недавно приобрел дом в Жироне.
Как сообщает Футбол 24 со ссылкой на источники в Испании, украинец близок к тому, чтобы остаться в команде. Однако окончательное решение еще не принято.
Возможный трансфер вингера "Леганеса" Хуана Круса не повлияет на будущее украинца. Более того, каталонцы могут рассмотреть предложения по продаже нынешнего конкурента Цыганкова – Яссера Асприльи. Последний стал рекордным трансфером в истории "Жироны" (18 млн евро), но не оправдал вложенных инвестиций.
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В сезоне-2024/25 Цыганков провел 32 матча за "Жирону" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
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