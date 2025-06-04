  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Цыганков приобрел дом в Жироне - Источник

В тренде

Цыганков приобрел дом в Жироне - Источник

Наши за границей

Его будущее в клубе остается под вопросом

Цыганков приобрел дом в Жироне - Источник

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков недавно приобрел дом в Жироне.

Как сообщает Футбол 24 со ссылкой на источники в Испании, украинец близок к тому, чтобы остаться в команде. Однако окончательное решение еще не принято.

Возможный трансфер вингера "Леганеса" Хуана Круса не повлияет на будущее украинца. Более того, каталонцы могут рассмотреть предложения по продаже нынешнего конкурента Цыганкова – Яссера Асприльи. Последний стал рекордным трансфером в истории "Жироны" (18 млн евро), но не оправдал вложенных инвестиций.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне-2024/25 Цыганков провел 32 матча за "Жирону" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Фактор Сафонова отпадает? Забарный провел разговор с ПСЖ о ситуации с россиянином
yellow-arrow
Спортдир Жироны: Подписали на место Довбика двух форвардов, а они на двоих забили 7 голов
yellow-arrow
Украинский форвард покинул болгарский клуб - ранее им интересовались в УПЛ
Украина Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости