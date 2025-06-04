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"Владу нужно время, но у него большие способности". В Жироне возлагают большие надежды на Крапивцова

Наши за границей
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Возможно, скоро заработает место в старте

"Владу нужно время, но у него большие способности". В Жироне возлагают большие надежды на Крапивцова

instagram.com/gironafc

Новина українською

Спортивный директор "Жироны" Кике Карсель прокомментировал вратарский вопрос в клубе, упомянув и украинца Владислава Крапивцова.

"У нас есть два голкипера, с которыми заключены контракты. Мы должны определиться, что делать с Хуаном Карлосом. Посмотрим, что из этого выйдет.

Газзанига - вратарь, который провел несколько очень хороших лет и может продолжать выступать на том же уровне.

Владу (Крапивцову - прим.) нужно время, но у него большие способности. Есть также несколько игроков из молодежной команды, которые мне очень нравятся", - заключил Карсель.

Контракт 19-летнего Крапивцова с "Жироной" рассчитан до лета 2029 года.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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