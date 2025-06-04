"Владу нужно время, но у него большие способности". В Жироне возлагают большие надежды на Крапивцова

Спортивный директор "Жироны" Кике Карсель прокомментировал вратарский вопрос в клубе, упомянув и украинца Владислава Крапивцова.

"У нас есть два голкипера, с которыми заключены контракты. Мы должны определиться, что делать с Хуаном Карлосом. Посмотрим, что из этого выйдет.

Газзанига - вратарь, который провел несколько очень хороших лет и может продолжать выступать на том же уровне.

Владу (Крапивцову - прим.) нужно время, но у него большие способности. Есть также несколько игроков из молодежной команды, которые мне очень нравятся", - заключил Карсель.