В гонке не один ПСЖ. Два гранда АПЛ также заинтересованы в подписании Забарного
Вероятность перехода мала
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" и "Челси" следят за ситуацией вокруг центрального защитника "Борнмута" Ильи Забарного. Об этом сообщает TBR Football.
По информации источника, оба гранда АПЛ являются большими поклонниками игры 22-летнего украинца.
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Продавать Забарного "Борнмут" не собирается, сам Илья счастлив в клубе, но его представителей держат в курсе событий.
Отмечается, что трансферный запрос "вишням" уже отправил "ПСЖ", однако до официального предложения дело пока не дошло.
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Источник:TBR Football
Опубликовал: Александр Бураков
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