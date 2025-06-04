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В гонке не один ПСЖ. Два гранда АПЛ также заинтересованы в подписании Забарного

Наши за границей
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Вероятность перехода мала

В гонке не один ПСЖ. Два гранда АПЛ также заинтересованы в подписании Забарного

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" и "Челси" следят за ситуацией вокруг центрального защитника "Борнмута" Ильи Забарного. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, оба гранда АПЛ являются большими поклонниками игры 22-летнего украинца.

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Продавать Забарного "Борнмут" не собирается, сам Илья счастлив в клубе, но его представителей держат в курсе событий.

Отмечается, что трансферный запрос "вишням" уже отправил "ПСЖ", однако до официального предложения дело пока не дошло.

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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Александр Бураков
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