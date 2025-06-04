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Два украинских вратаря входят в топ-5 самых дорогих голкиперов по версии CIES. ФОТО

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Лунин и Трубин

Два украинских вратаря входят в топ-5 самых дорогих голкиперов по версии CIES. ФОТО

НВ Спорт

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Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал свой рейтинг 10 наиболее дорогих голкиперов мира по состоянию на данный момент.

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В топ-10 попали сразу два украинца - Анатолий Трубин из "Бенфики" (46,7 млн) занимает вторую позицию, а Андрей Лунин из "Реала" (40 млн) - четвертую.

Возглавляет рейтинг 21-летний нидерландец Барт Вербругген из английского "Брайтона". Его рыночная стоимость по оценке экспертов составляет 64,3 млн евро — это рекордный показатель среди всех голкиперов на данный момент.

Любопытно, что победитель Лиги чемпионов в составе ПСЖ, итальянец Джанлуиджи Доннарумма, уступает в стоимости более молодым конкурентам и занимает восьмую позицию.

Два украинских вратаря входят в топ-5 самых дорогих голкиперов по версии CIES. ФОТО - изображение 1
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Бенфика (Лиссабон) Реал (Мадрид) Андрей Лунин Анатолий Трубин
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Источник:
CIES
Опубликовал: Михаил Черныш
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