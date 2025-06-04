Два украинских вратаря входят в топ-5 самых дорогих голкиперов по версии CIES. ФОТО
Лунин и Трубин
НВ Спорт
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал свой рейтинг 10 наиболее дорогих голкиперов мира по состоянию на данный момент.
В топ-10 попали сразу два украинца - Анатолий Трубин из "Бенфики" (46,7 млн) занимает вторую позицию, а Андрей Лунин из "Реала" (40 млн) - четвертую.
Возглавляет рейтинг 21-летний нидерландец Барт Вербругген из английского "Брайтона". Его рыночная стоимость по оценке экспертов составляет 64,3 млн евро — это рекордный показатель среди всех голкиперов на данный момент.
Любопытно, что победитель Лиги чемпионов в составе ПСЖ, итальянец Джанлуиджи Доннарумма, уступает в стоимости более молодым конкурентам и занимает восьмую позицию.
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