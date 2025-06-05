Всего 5 футболистов набрали больше баллов по системе гол+пас в чемпионате Турции, чем Зубков, с момента его дебюта в лиге
Украинец ворвался в новый турнир
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший форвард "Шахтера" дебютировал в турецкой Суперлиге 10 февраля в матче 23-го тура против "Эюпспора" (1:0). С того времени украинец сыграл в чемпионате 15 поединков, забил 6 голов и отдал 3 ассиста. Только 5 игроков в этом промежутке оформили больше результативных действий:
- Виктор Осимхен, "Галатасарай" – 14+1;
- Али Сове, "Ризеспор" – 10+2;
- Рафа Силва, "Бешикташ" – 7+4;
- Андерсон Талиска, "Фенербахче" – 9+1;
- Мигел Кардосо, "Кайсериспор" – 6+4.
Александр опередил таких звездных форвардов, как Юссеф Эн-Несири (7+1) и Чиро Иммобиле (5+2).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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