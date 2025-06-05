Гасперини обсудил с Раньери будущее некоторых игроков в Роме. В их числе оказался и Довбик
Положение у Артема пока не сильно прочное
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Джан Пьеро Гасперини ждет назначения на должность нового главного тренера "Ромы".
Там он встретился с Клаудио Раньери, который сейчас исполняет обязанности старшего исполнительного советника клуба.
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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Гасперини познакомил экс-наставника "Ромы" со своим техническим штабом. Вместе они наметили первые шаги по улучшению команды и обсудили будущее некоторых игроков. В их число вошли: украинский форвард Артем Довбик, Лоренцо Пеллегрини, Леандро Паредес, а также Марио Эрмосо и Мараш Кумбулла, которые должны вернуться из аренды.
В сезоне 2024/25 Довбик записал на свой счет 17 забитых мячей и 3 ассиста в 45 матчах на клубном уровне.
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