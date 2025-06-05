  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Это семья", - воспитанник Динамо покинул армянский клуб

В тренде

"Это семья", - воспитанник Динамо покинул армянский клуб

Наши за границей
Обновлено

Антон Братков покинул Пюник

"Это семья", - воспитанник Динамо покинул армянский клуб

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

32-летнийуУкраинский защитник Антон Братков объявил об окончании сотрудничества с армянским "Пюником".

Читайте такжеДва украинских вратаря входят в топ-5 самых дорогих голкиперов по версии CIES. ФОТО

Стороны решили не продлевать сотрудничество по окончанию контракта.

"Пюник" – это больше, чем клуб. Это семья. И за это – низкий поклон каждому, кто был частью моего пути здесь", – написал Братков в своем Instagram.

Братков выступал за "Пюник" с января 2021 года и провел 139 матчей (два гола и четыре результативных передачи). В составе клуба он стал двукратным чемпионом Армении и был капитаном.

В Украине Братков известен как воспитанник "Динамо", игрок черниговской "Десны", "Львова", "Зирки" (Кропивницкий) и харьковского "Металлиста 1925".

По теме
yellow-arrow
"В индивидуальном плане у меня все хорошо", - Лунин ответил на трансферные слухи
yellow-arrow
Париж все ближе. Забарный согласовал контракт с ПСЖ. Известно, сколько хочет получить Борнмут
yellow-arrow
Гасперини обсудил с Раньери будущее некоторых игроков в Роме. В их числе оказался и Довбик
Антон Братков Пюник (Ереван)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости