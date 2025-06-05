"Это семья", - воспитанник Динамо покинул армянский клуб
Антон Братков покинул Пюник
32-летнийуУкраинский защитник Антон Братков объявил об окончании сотрудничества с армянским "Пюником".
Стороны решили не продлевать сотрудничество по окончанию контракта.
"Пюник" – это больше, чем клуб. Это семья. И за это – низкий поклон каждому, кто был частью моего пути здесь", – написал Братков в своем Instagram.
Братков выступал за "Пюник" с января 2021 года и провел 139 матчей (два гола и четыре результативных передачи). В составе клуба он стал двукратным чемпионом Армении и был капитаном.
В Украине Братков известен как воспитанник "Динамо", игрок черниговской "Десны", "Львова", "Зирки" (Кропивницкий) и харьковского "Металлиста 1925".
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