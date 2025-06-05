Париж все ближе. Забарный согласовал контракт с ПСЖ. Известно, сколько хочет получить Борнмут

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный все ближе к переходу во французский " ПСЖ ". Об этом пишут различные французские СМИ.

Так, по информации издания Journal TMF, украинец уже согласовал личного контракта с французским клубом.

Впрочем, по договорённости между клубами еще не все ясно. Как сообщает журналист ESPN FC Жюльен Лоранс, "Борнмут" хочет получить за Илью не менее 50 млн евро. Такую же сумму, за которую английский клуб продал Дина Хейсена в "Реал".

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Впрочем, также отмечается, что ресурс "ПСЖ" позволяет заплатить такую сумму. Более того, парижане планируют завершить трансфер до начала клубного чемпионата мира (14 июня).

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Напомним, что в текущем сезоне 22-летний Забарный сыграл за "Борнмут" 39 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.