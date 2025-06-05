"В индивидуальном плане у меня все хорошо", - Лунин ответил на трансферные слухи
"Я целый год работаю в лучшем клубе мира" (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "
"В индивидуальном плане у меня все хорошо. Я целый год работаю в лучшем клубе мира с лучшими игроками и тренерами, поэтому уверенность я никогда не терял. Хорошо, что была игровая практика у меня и я готов помогать команде.
Трансферные слухи? Каждые полгода открывается трансферный рынок, и каждые полгода за всех игроков пишут по 150 вариантов, которые могут произойти. Поэтому уже неинтересно даже", - сказал Лунин.
По данным СМИ, ранее в услугах 26-летнего Лунина были заинтересованы "Галатасарай", "Милан" и "Астон Вилла", "МЮ" и "Ман Сити".
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Контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до середины 2030 лета. В прошлом сезоне Андрей принял участие в 14 матчах, пропустив 19 мячей.
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