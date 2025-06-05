"В индивидуальном плане у меня все хорошо", - Лунин ответил на трансферные слухи

Голкипер " Реала " и сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал слухи, которые сватают его в другие клубы.

"В индивидуальном плане у меня все хорошо. Я целый год работаю в лучшем клубе мира с лучшими игроками и тренерами, поэтому уверенность я никогда не терял. Хорошо, что была игровая практика у меня и я готов помогать команде.

Трансферные слухи? Каждые полгода открывается трансферный рынок, и каждые полгода за всех игроков пишут по 150 вариантов, которые могут произойти. Поэтому уже неинтересно даже", - сказал Лунин.