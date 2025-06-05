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"В индивидуальном плане у меня все хорошо", - Лунин ответил на трансферные слухи

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"Я целый год работаю в лучшем клубе мира" (с)

"В индивидуальном плане у меня все хорошо", - Лунин ответил на трансферные слухи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал слухи, которые сватают его в другие клубы.

"В индивидуальном плане у меня все хорошо. Я целый год работаю в лучшем клубе мира с лучшими игроками и тренерами, поэтому уверенность я никогда не терял. Хорошо, что была игровая практика у меня и я готов помогать команде.

Трансферные слухи? Каждые полгода открывается трансферный рынок, и каждые полгода за всех игроков пишут по 150 вариантов, которые могут произойти. Поэтому уже неинтересно даже", - сказал Лунин.

По данным СМИ, ранее в услугах 26-летнего Лунина были заинтересованы "Галатасарай", "Милан" и "Астон Вилла", "МЮ" и "Ман Сити".

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Контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до середины 2030 лета. В прошлом сезоне Андрей принял участие в 14 матчах, пропустив 19 мячей.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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