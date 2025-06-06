Стало известно, изменится ли положение Лунина в Реале с приходом Алонсо

Андрей Лунин считается одним из игроков мадридского "Реала", которые могут покинуть команду этим летом, но прибытие Хаби Алонсо на тренерский мостик может все изменить.

Дальнейшие перспективы украинского голкипера остаются неопределенными по тем же причинам, что и раньше - он хочет перестать быть в тени своего конкурента Тибо Куртуа, играть больше минут и иметь более заметную роль.

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По информации Diario Gol, все указывает на то, что с приходом Алонсо Лунин продолжит выходить на поле в Кубке Испании и в тех матчах, когда Куртуа не сможет играть из-за травмы.

В "Реале" полностью довольны Луниным как вторым вратарем, но в то же время понимают позицию украинца и готовы выслушать по нему предложения от других клубов.



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