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Стало известно, изменится ли положение Лунина в Реале с приходом Алонсо

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Каковы планы нового наставника?

Стало известно, изменится ли положение Лунина в Реале с приходом Алонсо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Лунин считается одним из игроков мадридского "Реала", которые могут покинуть команду этим летом, но прибытие Хаби Алонсо на тренерский мостик может все изменить.

Дальнейшие перспективы украинского голкипера остаются неопределенными по тем же причинам, что и раньше - он хочет перестать быть в тени своего конкурента Тибо Куртуа, играть больше минут и иметь более заметную роль.

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По информации Diario Gol, все указывает на то, что с приходом Алонсо Лунин продолжит выходить на поле в Кубке Испании и в тех матчах, когда Куртуа не сможет играть из-за травмы.

В "Реале" полностью довольны Луниным как вторым вратарем, но в то же время понимают позицию украинца и готовы выслушать по нему предложения от других клубов.

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Хаби Алонсо Кубок Испании Реал (Мадрид) Ла Лига Андрей Лунин
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Источник:
Diario Gol
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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MaximSK (Киев)
06.06.2025 в 09:44
Лунина устраивает роль дублера Куртуа, главное для него что он находится в Реале и живет в Мадриде, остальное на втором плане.
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
06.06.2025 в 09:44
Лунина устраивает роль дублера Куртуа, главное для него что он находится в Реале и живет в Мадриде, остальное на втором плане.
Ответить
0
0

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