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Останется или уйдет в аренду? Жирона определилась с решением по Крапивцову

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Останется или уйдет в аренду? Жирона определилась с решением по Крапивцову

Getty Images/Global Images Ukraine

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Иерархия на вратарской позиции "Жироны" останется неизменной.

Пауло Гассанига останется игроком основного состава, Хуан Карлос будет его сменщиком, а украинцу Владиславу Крапивцову уготована роль третьего голкипера каталонского клуба.

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Как сообщает Estadio Deportivo, "Жирона" решила пока не отдавать 19-летнего Крапивцова в аренду, так как высоко оценивает его потенциал и адаптацию к первой команде.

Сегодня Крапивцов может принять участие в контрольном матче за сборную Украины U-21 против ровесников из национальной команды Испании.

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Ла Лига Жирона Пауло Гассанига вратарь Владислав Крапивцов
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Источник:
Estadio Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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