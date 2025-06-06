Останется или уйдет в аренду? Жирона определилась с решением по Крапивцову
Видны перспективы
Getty Images/Global Images Ukraine
Иерархия на вратарской позиции "Жироны" останется неизменной.
Пауло Гассанига останется игроком основного состава, Хуан Карлос будет его сменщиком, а украинцу Владиславу Крапивцову уготована роль третьего голкипера каталонского клуба.
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Как сообщает Estadio Deportivo, "Жирона" решила пока не отдавать 19-летнего Крапивцова в аренду, так как высоко оценивает его потенциал и адаптацию к первой команде.
Сегодня Крапивцов может принять участие в контрольном матче за сборную Украины U-21 против ровесников из национальной команды Испании.
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Источник:Estadio Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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