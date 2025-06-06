Чеберко: Рекомендую посмотреть МЛС. Понимаю, что большая разница во времени, но уровень игры очень интересный

Защитник "Коламбус Крю" и сборной Украины Евгений Чеберко пообщался с прессой перед стартом товарищеского турнира в Канаде.

- Общался ли ранее с тренерским штабом до вызова?

- Нет, только здесь в первый день на сборе общался с тренером.

- Знаком с кем-то?

- Да, есть игроки, с которыми играл в Украине.

- Ты, наверное, в лучших кондициях из всех игроков - условно zero jet lag. Какие-то советы другим давал уже?

- Только сказал, что надо на адаптацию 3-4 дня - и будет лучше. Потому что сейчас я вижу, что они уставшие, ложатся спать в 8 вечера. Поэтому, думаю, 2-3-4 дня - и будет все лучше.

- С кем в сборной поддерживаешь наибольшую связь вне поля?

- Кабаев, Михайличенко, Тымчик. С кем играл в Украине, с теми больше всего общаюсь.

- Что сказал бы себе 20-летний Чеберко о сегодняшнем вызове?

- Не знаю. Сказал бы: "Работай много - и твое время придет".

- Что скажешь об уровне МЛС? Потому что многие в Украине говорят, что это какой-то экзотический чемпионат. С каким бы чемпионатом мог сравнить?

- Сравнить очень сложно, потому что Америка - большая страна. Много путешествуешь, в разных штатах разная погода - это влияет на уровень игры. Но чемпионат интересен, потому что каждая команда может покупать игроков по 15-20 миллионов.

Команды равны, в каждой есть 2-3 игрока, которые могут все сделать, даже если команда играет плохо. Поэтому очень интересный чемпионат, нет проходных игр. Я рекомендую посмотреть эти матчи. Понимаю, что большая разница во времени между Украиной и Америкой, но уровень игры очень интересен здесь.

- Какой футболист МЛС тебя больше всего впечатлил? Кроме Месси.

- В нашей команде был Кучо Эрнандес, сейчас мы его продали в «Бетис». Потому что я с ним каждый день тренировался и постоянно вижу, что он может делать на тренировках и в играх. Было много разных хороших игроков, но он впечатлил больше всего, - сказал Чеберко.