Леоненко: Шапаренко не соответствует 10-му номеру команды, а о Мудрике и говорить нечего

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о ситуации с 10-м номером Михаила Мудрика в " Челси" , который клуб недавно отдал Коулу Палмеру.

– Виктор Евгеньевич, что вы думаете о том, что "Челси" забрал у Мудрика десятый номер и отдал его Палмеру?

– Давайте я сначала объясню вам, что значит десятый номер.

– Давайте.

– Ранее десятый номер считался важным из-за Пеле, Марадоны и других звезд, которые под ним играли. В прошлом этот номер получали действительно классные и ведущие футболисты – десятый номер говорил, что ты важен для команды. Ему нужно было соответствовать.

К примеру, я ему [№10] отвечал. Но для меня никогда не было главным взять десятый номер. Сейчас же его отдают кому попало.

– Но для Мудрика этот номер важен. Ранее в печати была информация, что Михаилу не понравилось, когда в сборной под "десяткой" вышел Шапаренко, и Михаил потребовал вернуть ему номер.

– Шапаренко десятому номеру точно не соответствует, судя по тому, как он играет. Я вообще не уверен, что болельщики "Динамо" запомнят Шапаренко. А о Мудрике и говорить нечего, он пока запомнился только скандалом. Сначала был запасным в "Челси", затем короткий промежуток времени основным, а затем произошла дисквалификация. Как футболист он пока все еще никак себя не проявил.

– Это вообще нормально, что "Челси" забрал у Мудрика его номер? Выходит, что клуб не поддержал своего игрока в затруднительной ситуации?

– Это нужно у руководства "Челси" спрашивать. Но это не очень хорошая ситуация для Мудрика. Наверное, боссы "Челси" ему позвонили по телефону и сообщили об этом. Они ведь из-за него потеряли много денег, а "Шахтер" от этого только выиграл, с чем я их и поздравляю.