Леоненко: Мудрик напрашивался на финал Лиги конференций. Такие они звезды
Но, тем не менее, эксперт надеется, что у игрока все будет хорошо
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Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о ситуации с вингером "
– Коул Палмер заслуживает десятого номера?
– Раньше его много критиковали, что у него нет результативных действий, но потом он раззабивался.
– Еще была ситуация, когда на финал Лиги конференций "Челси", судя по всему, не пригласил Мудрика, свидетельством чего является удивление Марески, когда он узнал, что Михаил сам приехал в Варшаву.
– Это называется, что Мудрик напрашивается. Вот такие они звезды.
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– Как вы думаете, Мудрик вернется на прежний уровень после дисквалификации?
– Хотелось бы, чтобы Мудрик вернулся и не "умер" в футбольном плане, а как будет – посмотрим. Я могу его только поддержать, потому что он наш – украинец. Мудрику сейчас нужно очень многое думать и доказывать.
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