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Леоненко: Мудрик напрашивался на финал Лиги конференций. Такие они звезды

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Но, тем не менее, эксперт надеется, что у игрока все будет хорошо

Леоненко: Мудрик напрашивался на финал Лиги конференций. Такие они звезды

фото з відкритих джерел

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о ситуации с вингером "Челси" Михаилом Мудриком, который отстранен от футбола из-за употребления запрещенных веществ.

– Коул Палмер заслуживает десятого номера?

– Раньше его много критиковали, что у него нет результативных действий, но потом он раззабивался.

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– Еще была ситуация, когда на финал Лиги конференций "Челси", судя по всему, не пригласил Мудрика, свидетельством чего является удивление Марески, когда он узнал, что Михаил сам приехал в Варшаву.

– Это называется, что Мудрик напрашивается. Вот такие они звезды.

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– Как вы думаете, Мудрик вернется на прежний уровень после дисквалификации?

– Хотелось бы, чтобы Мудрик вернулся и не "умер" в футбольном плане, а как будет – посмотрим. Я могу его только поддержать, потому что он наш – украинец. Мудрику сейчас нужно очень многое думать и доказывать.

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Виктор Леоненко Челси (Лондон) Михаил Мудрик Коул Палмер
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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