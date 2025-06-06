Леоненко: Мудрик напрашивался на финал Лиги конференций. Такие они звезды

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о ситуации с вингером " Челси " Михаилом Мудриком, который отстранен от футбола из-за употребления запрещенных веществ.

– Коул Палмер заслуживает десятого номера?

– Раньше его много критиковали, что у него нет результативных действий, но потом он раззабивался.

– Еще была ситуация, когда на финал Лиги конференций "Челси", судя по всему, не пригласил Мудрика, свидетельством чего является удивление Марески, когда он узнал, что Михаил сам приехал в Варшаву.

– Это называется, что Мудрик напрашивается. Вот такие они звезды.

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– Как вы думаете, Мудрик вернется на прежний уровень после дисквалификации?

– Хотелось бы, чтобы Мудрик вернулся и не "умер" в футбольном плане, а как будет – посмотрим. Я могу его только поддержать, потому что он наш – украинец. Мудрику сейчас нужно очень многое думать и доказывать.