ПСЖ сделал первое предложение по Забарному
Но получил отказ
Getty Images / Global Images Ukraine
"
Как сообщает британский журналист Данкан Кастлс, парижане уже сделали первое предложение по игроку, сумма которого не называется.
Впрочем, "Борнмут" отклонил это предложение, так как хочет получить за украинца не менее 50 млн фунтов, сумму, которую мадридский "Реал" заплатил за Дина Хейсена.
Напомним, что недавно была информация, что "ПСЖ" уже получил принципиальное согласие самого игрока и хочет завершить трансфер до начала клубного чемпионата мира (14 июня).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также отметим, что в минувшем сезоне 22-летний Забарный сыграл за "Борнмут" 39 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Популярное сейчас
- Кривбасс начал чистку - клуб объявил об уходе капитана
- Президент Оболони: Шищенко попросил отпустить его в другой клуб
- Оболонь официально объявила об уходе главного тренера
- Забарный дал свое согласие на переход в состав чемпиона Европы
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре