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ПСЖ сделал первое предложение по Забарному

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Но получил отказ

ПСЖ сделал первое предложение по Забарному

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" вступил в переговоры по украинскому защитнику "Борнмута" Илье Забарному.

Как сообщает британский журналист Данкан Кастлс, парижане уже сделали первое предложение по игроку, сумма которого не называется.

Впрочем, "Борнмут" отклонил это предложение, так как хочет получить за украинца не менее 50 млн фунтов, сумму, которую мадридский "Реал" заплатил за Дина Хейсена.

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Напомним, что недавно была информация, что "ПСЖ" уже получил принципиальное согласие самого игрока и хочет завершить трансфер до начала клубного чемпионата мира (14 июня).

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Также отметим, что в минувшем сезоне 22-летний Забарный сыграл за "Борнмут" 39 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.

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Борнмут Пари Сен-Жермен Илья Забарный
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Опубликовал: Михаил Черныш
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