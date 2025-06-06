15-летний украинец подписал контракт с клубом Ла Лиги
Иван Третьяков будет выступать за Эльче
фото из свободных источников
15-летний украинский вингер Иван Третьяков подписал свой первый профессиональный контракт в карьере – футболист будет выступать в составе
Отмечается, что в услугах игрока также были заинтересованы "Вильярреал" и "Бетис", но именно новичок Ла Лиги предложил лучшие условия для дальнейшего развития.
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Третьяков в этом сезоне выступал в ДЮФЛ Украины, где стал одним из лидеров клуба "Мункач".
"Эльче" набрал 77 баллов во втором по силе испанском дивизионе и завоевал путевку в Ла Лигу.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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