15-летний украинец подписал контракт с клубом Ла Лиги

15-летний украинский вингер Иван Третьяков подписал свой первый профессиональный контракт в карьере – футболист будет выступать в составе испанского "Эльче".

Отмечается, что в услугах игрока также были заинтересованы "Вильярреал" и "Бетис", но именно новичок Ла Лиги предложил лучшие условия для дальнейшего развития.

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Третьяков в этом сезоне выступал в ДЮФЛ Украины, где стал одним из лидеров клуба "Мункач".

"Эльче" набрал 77 баллов во втором по силе испанском дивизионе и завоевал путевку в Ла Лигу.