В Португалии назвали лучшего голкипера сезона. Трубин - второй
В Португалии подводят итоги сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Португалии, подводя итоги сезона 2024/25, определила лучшего голкипера чемпионата.
По итогам голосования, в котором брали участие тренеры и капитаны команд, с серьезным отрывом победу в номинации добыл кипер "Порту" Диогу Кошту, который набрал 42% голосов.
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин занял второе место в рейтинге. За вратаря сборной Украины проголосовали 25%.
Третью строчку рейтинга занял польский голкипер "Риу Аве" Цезарий Мишта (20%).
Отметим, что 25-летний Диогу Кошту провел 43 игры в сезоне: пропустил 45 голов и 19 матчей отстоял на ноль.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
23-летний Трубин провел 32 матча за "Бенфику" в чемпионате прошлого сезона: 28 пропущенных голов и 13 поединков на ноль.
При этом "Порту" завершил чемпионат на 3-м месте в таблице, а "Бенфика" - на втором.
Популярное сейчас
- ПСЖ сделал первое предложение по Забарному
- Кривбасс начал чистку - клуб объявил об уходе капитана
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Забарный дал свое согласие на переход в состав чемпиона Европы
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре