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В Португалии назвали лучшего голкипера сезона. Трубин - второй

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В Португалии подводят итоги сезона

В Португалии назвали лучшего голкипера сезона. Трубин - второй

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лига Португалии, подводя итоги сезона 2024/25, определила лучшего голкипера чемпионата.

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По итогам голосования, в котором брали участие тренеры и капитаны команд, с серьезным отрывом победу в номинации добыл кипер "Порту" Диогу Кошту, который набрал 42% голосов.

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин занял второе место в рейтинге. За вратаря сборной Украины проголосовали 25%.

Третью строчку рейтинга занял польский голкипер "Риу Аве" Цезарий Мишта (20%).

Отметим, что 25-летний Диогу Кошту провел 43 игры в сезоне: пропустил 45 голов и 19 матчей отстоял на ноль.

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23-летний Трубин провел 32 матча за "Бенфику" в чемпионате прошлого сезона: 28 пропущенных голов и 13 поединков на ноль.

При этом "Порту" завершил чемпионат на 3-м месте в таблице, а "Бенфика" - на втором.

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Источник:
ligaportugal
Опубликовал: Михаил Черныш
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