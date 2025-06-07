"Я нахожусь под защитой от ФИФА": украинский легионер рассказал о долгах в турецком клубе

Украинский полузащитник Александр Петрусенко рассказал о долгах "Антальяспора" перед ним

“ – Сообщалось, что причиной твоего ухода из "Антальяспора" стали задолженности перед тобой. Информация соответствует действительности?

– Да. Как вы знаете, "Антальяспор" сохранил прописку в турецкой Суперлиге, поэтому задача на сезон была выполнена. Ребята сейчас отдыхают, я тоже. Что касается задолженностей, то у меня был вариант уйти из клуба свободным агентом – я этой возможностью воспользовался. Такой выбор я сделал, потому что не видел для себя больших перспектив в команде.

– Какая именно задолженность перед тобой?

– Лично передо мной задолженность составляет – 4,5-5 месяцев.

– В “Антальяспоре” обещают погасить эти долги?

– Мне ничего не говорили по этому поводу. Обещай не обещай, но они должны погасить эти долги, потому что я нахожусь под защитой от ФИФА. Поэтому в этом плане у меня нет волнений”, – сказал игрок в интервью Украинскому футболу.