"Я нахожусь под защитой от ФИФА": украинский легионер рассказал о долгах в турецком клубе
До пяти месяцев невыплат
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Украинский полузащитник Александр Петрусенко рассказал о долгах "Антальяспора" перед ним
“ – Сообщалось, что причиной твоего ухода из "Антальяспора" стали задолженности перед тобой. Информация соответствует действительности?
– Да. Как вы знаете, "Антальяспор" сохранил прописку в турецкой Суперлиге, поэтому задача на сезон была выполнена. Ребята сейчас отдыхают, я тоже. Что касается задолженностей, то у меня был вариант уйти из клуба свободным агентом – я этой возможностью воспользовался. Такой выбор я сделал, потому что не видел для себя больших перспектив в команде.
– Какая именно задолженность перед тобой?
– Лично передо мной задолженность составляет – 4,5-5 месяцев.
– В “Антальяспоре” обещают погасить эти долги?
– Мне ничего не говорили по этому поводу. Обещай не обещай, но они должны погасить эти долги, потому что я нахожусь под защитой от ФИФА. Поэтому в этом плане у меня нет волнений”, – сказал игрок в интервью Украинскому футболу.
В минувшем сезоне полузащитник сыграл 21 матч в чемпионате Турции и пять поединков в Кубке страны. На поле он провел 1277 минут.
Петрусенко – воспитанник академии "Динамо". За первую команду киевлян он не играл, а в 2019 году покинул “бело-синих”. Выступал за "Горняк-Спорт", "Минай", "Гонвед" (Венгрия), "Истру 1961" (Хорватия). В сентябре 2024 года именно из "Истры 1961" его выкупил "Антальяспор" за 500 тысяч евро.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 1,2 млн евро.
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