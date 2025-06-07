Украинский защитник клуба, вылетевшего из Чемпионшипа, рассказал о своем будущем.

По словам Максима Таловерова, ему хочется играть в ТОП-5 лигах Европы.

"Моей целью всегда было играть в топ-5 лиг Европы, в Англии. Не хочется отходить от цели, поэтому стараюсь очень работать и добиваться своих целей", - заявил футболист.

Напомним, что Таловеров стал игроком "Плимута" зимой 2025 года. На его счету 13 проведенных матчей за английский клуб, в которых он отметился двумя голами и одной голевой передачей.

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К слову, "Плимут" по итогам сезона 2024/25 вылетел из Чемпионшипа.