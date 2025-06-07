Таловеров прокомментировал интерес от турецкого клуба с тремя украинцами
Сказал, как есть
Дан Балашов - УАФ
Украинский защитник Максим Таловеров прокомментировал интерес от турецкого клуба с тремя соотечественниками.
По словам футболиста, ему не поступало предложений от "Трабзонспора" и футболист хочет играть в ТОП-5 лигах.
"Нет, это лишь информация в прессе, которая вообще не имеет никакой связи с реальностью. В планах у меня, как я говорил выше, остаться в Англии или перейти в клуб из топ-5 лиг. Будем работать и делать все возможное, чтобы это удалось, — сказал Таловеров.
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Напомним, что "Плимут", в котором играет украинский футболист, вылетел из Чемпионшипа.
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Источник:Tribuna
Опубликовал: Владислав Прийменко
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