Таловеров прокомментировал интерес от турецкого клуба с тремя украинцами

Украинский защитник Максим Таловеров прокомментировал интерес от турецкого клуба с тремя соотечественниками.

По словам футболиста, ему не поступало предложений от "Трабзонспора" и футболист хочет играть в ТОП-5 лигах.

"Нет, это лишь информация в прессе, которая вообще не имеет никакой связи с реальностью. В планах у меня, как я говорил выше, остаться в Англии или перейти в клуб из топ-5 лиг. Будем работать и делать все возможное, чтобы это удалось, — сказал Таловеров.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Плимут", в котором играет украинский футболист, вылетел из Чемпионшипа.