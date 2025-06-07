  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Только не Турция. Петрусенко поделился подробностями о продолжении своей карьеры

В тренде

Только не Турция. Петрусенко поделился подробностями о продолжении своей карьеры

Наши за границей

После ухода из команды

Только не Турция. Петрусенко поделился подробностями о продолжении своей карьеры

Фото: Антальяспор

Новина українською

Украинский полузащитник Александр Петрусенко, который недавно покинул турецкий "Антальяспор", рассказал о дальнейших планах.

– Что планируешь дальше?

– Я сейчас рассматриваю различные варианты продолжения карьеры. Но, скорее всего, хотел бы сменить чемпионат, чтобы это не была Турция.

Рассматриваю ли варианты из УПЛ? Если будет достойное предложение, то почему бы и нет? Однако приоритетом остается Европа.

– Есть ли у тебя на руках уже конкретный вариант продолжения карьеры?

– Сейчас я в режиме ожидания. Хотя одно конкретное предложение уже поступало, но пока я не могу назвать этот клуб. Из какой страны? Хорватия. Для меня хорватский чемпионат – не закрытая страница. Я люблю Хорватию, поэтому буду рассматривать и этот вариант.

Читайте также"Я нахожусь под защитой от ФИФА": украинский легионер рассказал о долгах в турецком клубе
По теме
yellow-arrow
Сезон Второго дивизиона Польши подошёл к концу. Результаты матчей украинцев и турнирная таблица
yellow-arrow
Таловеров прокомментировал интерес от турецкого клуба с тремя украинцами
yellow-arrow
Во Втором дивизионе Польши пройдёт заключительный тур. Кто из украинцев попал в старт?
Антальяспор (Анталья) Александр Петрусенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ukrfootball.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости