Только не Турция. Петрусенко поделился подробностями о продолжении своей карьеры
После ухода из команды
Фото: Антальяспор
Украинский полузащитник Александр Петрусенко, который недавно покинул турецкий "Антальяспор", рассказал о дальнейших планах.
– Что планируешь дальше?
– Я сейчас рассматриваю различные варианты продолжения карьеры. Но, скорее всего, хотел бы сменить чемпионат, чтобы это не была Турция.
Рассматриваю ли варианты из УПЛ? Если будет достойное предложение, то почему бы и нет? Однако приоритетом остается Европа.
– Есть ли у тебя на руках уже конкретный вариант продолжения карьеры?
– Сейчас я в режиме ожидания. Хотя одно конкретное предложение уже поступало, но пока я не могу назвать этот клуб. Из какой страны? Хорватия. Для меня хорватский чемпионат – не закрытая страница. Я люблю Хорватию, поэтому буду рассматривать и этот вариант.
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