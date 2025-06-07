Только не Турция. Петрусенко поделился подробностями о продолжении своей карьеры

Украинский полузащитник Александр Петрусенко, который недавно покинул турецкий "Антальяспор", рассказал о дальнейших планах.

– Что планируешь дальше?

– Я сейчас рассматриваю различные варианты продолжения карьеры. Но, скорее всего, хотел бы сменить чемпионат, чтобы это не была Турция.

Рассматриваю ли варианты из УПЛ? Если будет достойное предложение, то почему бы и нет? Однако приоритетом остается Европа.

– Есть ли у тебя на руках уже конкретный вариант продолжения карьеры?

– Сейчас я в режиме ожидания. Хотя одно конкретное предложение уже поступало, но пока я не могу назвать этот клуб. Из какой страны? Хорватия. Для меня хорватский чемпионат – не закрытая страница. Я люблю Хорватию, поэтому буду рассматривать и этот вариант.