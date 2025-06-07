Сезон Второго дивизиона Польши подошёл к концу. Результаты матчей украинцев и турнирная таблица

7 июня прошёл последний тур Второго дивизиона Чемпионата Польши.

Матч между "ГКС Погонь" и "Эльблагом" завершился вничью 3:3. В старте вышли трое украинских футболистов: Дмитрий Сидоренко ("Погонь") – Валион, Семенов ("Эльблаг).

Неизвестно, забивал ли Семёнов, но Сидоренко пропустил 3 гола.

В поединке между "Калишем" и "ГКС Ястшембе" за команду гостей сыграл украинский нападающий Али Фарид. Матч закончился со счётом 1:1, Фарид провёл на поле 61 минуту и получил жёлтую карточку.

В матче "Подбескидзе – Гутник Краков" полузащитники Евгений Белич и Артоём Мотрич на поле за гостевой клуб не появились. Встреча закончилась со счётом 1:1.

"Заглембе Сосновец", в котором играет украинец Артём Сухотский, победил на выезде "Полонию". Матч закончился со счётом 1:0.

Дерби украинских игроков между "Хойничанкой" и "Олимпиком Грузёндз" закончилось разгромом 4:1. Единственный гол за гостевую команду забил украинец Иван Цюпа на 36-й минуте.

Защитник хозяев Дмитрий Юхимович провёл матч на скамейке запасных.

Турнирное положение команд

"ГКС Погонь" в следующем сезоне сыграет в Экстраклассе. "Хойничанка" прошла в плей-офф за участие в Высшем дивизионе.

"Гутник Краков" с двумя украинцами по итогу сезона занял восьмое место, "Заглембе Соссновец" - девятый.

"ГКС Ястшембе", в котором играет Фарид, закончил сезон на 11-м месте.

"Олимпик Грузёндзе" попал в стыковые матчи за сохранения во Втором дивизионе, заняв 14-е место. "Эльблаг" завершил сезон на последнем месте и вылетел в низший дивизион.