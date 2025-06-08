Фанаты Лехии Гданськ называли украинского футболиста автором красивого гола в сезоне 2024/25. ВИДЕО

Фанаты "Лехии Гданськ" называли украинского футболиста автором красивого гола в сезоне 2024/25.

Клуб показал видео, на котором попросил болельщики называли футболистов, которые, по их мнению, забили красивый гол. Трое болельщиков упомянули украинского полузащитника Ивана Желизка.

O najpiękniejszego gola Biało-Zielonych w sezonie 2024/25 zapytaliśmy Was również przed meczem z GKS-em Katowice ????



Współpraca ???? carlo_productions pic.twitter.com/5xp6bmdVwm — Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) June 8, 2025

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В сезоне 2024/25 Иван Желизко сыграл в 26-ти матчах "Лехии Гданьск", в которых отметился тремя голами.