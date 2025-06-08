Цыганков заинтересовал 3 клуба АПЛ. В одном из них уже играет украинец
Жирона установила ценник
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинским полузащитником "Жироны" Виктором Цыганковым интересуются 3 клуба АПЛ: "Вест Хэм", "Борнмут“ и "Фулхэм". Об этом сообщает AS.
Источник сообщает, что англичане следили за игроком весь сезон. Пока что официальных предложений никто не делал.
"Жирона" настроена продать Цыганкова не ниже 22 миллионов евро - его рыночной трансферной стоимости.
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Источник:as.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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