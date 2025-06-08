В чем были проблемы? Кучерявый признался, что стало причиной его ухода из Сент-Джонстона

Украинский полузащитник Максим Кучерявый прокомментировал свой уход из шотландского "Сент-Джонстона" после 5 лет выступлений.

– Максим, оцените, пожалуйста, итоги прошедшего сезона. Что помешало "Сент-Джонстону" остаться в шотландской Премьер-лиге?

– На самом деле, трудно и не очень корректно оценивать сезон, в котором я не сыграл важной роли. Я провел в клубе пять лет, и каждый из них был непохожим на другой. На мой взгляд, вылет в этом сезоне – это результат направления, в котором клуб двигался последние два-три года. Под "клубом" я имею в виду не только игровую часть, а все в целом как цельную взаимосвязанную систему. Но я не хотел бы углубляться в эту тему.

Со мной можно не соглашаться, учитывая, что я уже покинул "Сент-Джонстон", но я все еще с уважением отношусь к людям, которые там работают, и просто выражаю свое видение ситуации, опираясь на собственный опыт после пяти проведенных лет в команде.

– Почему после того, как в сезоне 2023/24 вы были основным игроком "Сент-Джонстона", в прошлой кампании провели всего шесть матчей во всех турнирах и даже не попадали в заявку команды с февраля по май?

– Лучше всего начать с сезона 2023/24. С огромным отрывом это был самый тяжелый год в моей жизни психологически. И я сыграл 34 матча за клуб. Почти каждую игру я играл на разных позициях, и это плюс, потому что я считаю, что умение играть на разных позициях – это хорошо как для игрока лично, так и для команды. Я очень позитивно реагирую на тот факт, что тренеры знали, что я могу сыграть на многих позициях, и благодарен им за то, что доверяли мне и использовали на разных участках поля.

Большим препятствием для меня было частое отсутствие хоть какого-то понимания, что конкретно хочет видеть от меня тренер.

Я всегда заинтересован в положительном результате коллектива и в том, чтобы вносить максимальный вклад для достижения этого результата. И для меня в данном контексте важно понимать видение тренера – за счет каких своих качеств я могу больше всего помочь команде с его точки зрения, играя на конкретной позиции в конкретном матче – и сочетать это со своим видением себя на этой позиции. К сожалению, этого не было.

И, оглядываясь назад, можно сказать, что мне не хватало коммуникации с тренерским штабом. Получалось так, что я играю в каждой игре, но не чувствую, что прогрессирую и учусь новому, местами даже не понимаю направление, в котором стоит двигаться. К тому же, команда боролась за выживание на протяжении всего сезона, что тоже не добавляло позитива.

Несмотря на то, что между мной и клубом не произошло согласия, которого нам бы хотелось, я постоянно играл, и в определенный момент начался диалог о продлении контракта. На что я ответил отказом. Для меня это стало ключевым моментом в отношениях с "Сент-Джонстоном", потому что после него я почувствовал, что отношение ко мне сильно изменилось. Мне сложно это объяснить, просто возникло конкретное ощущение, что все уже не так, как было до этого.

– Как именно в "Сент-Джонстоне" отнеслись к вашему отказу продлить контракт?

– Появилось большое количество недовольства мной и критики, как обоснованной, так и необоснованной, на мой взгляд. Впоследствии стало меньше игрового времени. Сезон закончился, что стало огромным облегчением, и я получил вызов в сборную от Руслана Петровича Ротаня, что улучшило мое состояние после физического и психологического истощения, которое я испытывал.

Клуб и тренерский штаб знали о том, что я буду в сборной почти три недели. Я попросил отдельный график, потому что "Сент-Джонстон" возвращался к тренировкам на следующий день после последней игры сборной на турнире. На что был ответ, что я получу достаточный отдых. Он был необходим для меня, в первую очередь эмоционально.

За два дня до выхода команды из отпуска со мной все еще никто так и не вышел на контакт, поэтому я связался с тренерами сам и услышал, что через пять дней должен быть на базе. Переключиться не получилось, и я вернулся с ощущением, что я весь еще в борьбе за выживание, хотя новый сезон был далек от начала.

В течение подготовки я получил травму и в целом был раздражительным на тренировках, что совсем не свойственно мне. В какой-то момент тренер вызвал меня на разговор, в ходе которого спросил, хочу ли я быть в клубе, на что я честно признался: "Нет".

Еще находясь на турнире во Франции, я просил своих на тот момент агентов заняться поиском новой команды для меня, потому что понимал, что не хочу проходить через такой же опыт, как в прошлом сезоне, снова, к тому же чувствовал, что из-за другого отношения ко мне буду меньше играть.

– А как проходило общение с тренерским штабом "Сент-Джонстона" по поводу вашей ситуации?

– Поскольку я верил и рассчитывал, что переход состоится, я смог честно ответить тренеру, и считаю это правильным решением. Перехода не произошло, но это футбол – такое бывает. После разговора с тренером я понимал, что не буду играть, и был готов к этому.

Даже после того, как пришел новый главный тренер (но остался прежний тренерский штаб), ко мне постоянно доходили упоминания о том, что я "несчастлив в клубе". На поле я появился в четырех матчах чемпионата. Были травмы или дисквалификации, и я "подстраховал". Я был приятно удивлен, когда получил возможность снова играть.

После того, как я хорошо отыграл весь матч против "Рейнджерс", что даже отметили сами футболисты соперника после игры, и вообще не вышел в следующем матче, других объяснений, кроме "подстраховка", мне трудно найти. Хотя один человек приводил теорию, что я трижды сыграл в январе, и таким образом клуб хотел попробовать меня продать. Я это не комментирую, да и значения это уже не имеет.

В январе пришло много новичков, часть из которых – легионеры, и когда все получили визы, меня перестали вносить в заявки. Даже для двусторонних матчей на тренировках у нас было слишком много игроков, и нам приходилось меняться.

– Мешали ли вам травмы в течение последнего сезона?

– Было повреждение, которое я получил почти сразу после возвращения на предсезонную подготовку, и я какое-то время ощущал его последствия, но сейчас все хорошо.

– Почему "Сент-Джонстон" покинули сразу 20 игроков по завершении сезона 2024/25?

– Это лучше спросить у представителей клуба. Видимо, кто-то сам не захотел продлевать контракт, с кем-то клуб не захотел продолжать сотрудничество. В любом случае, я считаю, что начать с нуля – лучшее для клуба, который нуждается в перестройке и изменении культуры.

– Нет ли у клуба финансовых проблем?

– Что касается финансового вопроса, то клуб старается экономить абсолютно на всем, но так было всегда на протяжении моего пребывания в команде, и, к сожалению, это привело к тому результату, который мы наблюдаем. Надеюсь, вылет станет плацдармом для перезагрузки, и клубу удастся эту культуру изменить.

С футболистами всегда рассчитывались день в день и в полном объеме, поэтому думаю, что финансовых проблем нет.

– С какими чувствами покидаете "Сент-Джонстон"?

– В целом, я не смотрю на период в "Сент-Джонстоне" как на плохое время. Это было непростое время, но оно точно не было плохим. Наоборот, я благодарен всем людям и обстоятельствам, которые встречались мне на протяжении всех этих лет в Шотландии. Благодаря им я получил большой опыт и вырос как человек и как профессионал.

Я приехал совсем юным в новую для меня среду с другой культурой, и за этот период точно повзрослел и закалился. Даже за последний год, когда я не играл в официальных матчах, были положительные моменты. Мне посчастливилось познакомиться с классными людьми и настоящими профессионалами, с которыми дружу и работаю как на футбольном поле, так и за его пределами.