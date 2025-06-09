Смоляков сыграл несколько минут в победном матче ФК Лос-Анджелес

В рамках регулярного чемпионата MLS ФК "Лос-Анджелес" дома принимал "Спортинг Канзас-Сити".

Гости открыли счет на 39-й минуте, однако хозяева сравняли цифры на табло еще до перерыва. Во втором тайме ФК "Лос-Анджелес" отличился еще дважды. В частности, третий гол своей команды забил Оливье Жиру, вышедший со скамьи для запасных.

Украинский 22-летний защитник Артём Смоляков также появился на поле по ходу поединка. Он вышел на 90+4 минуте вместо другого левого защитника, 34-летнего Райана Холлингсхеда.

Всего за последние четыре матча украинец дважды играл за “черно-золотых соколов”: кроме сегодняшнего случая еще провел первый тайм 25 мая.

ФК Лос-Анджелес находится на пятом месте в турнирной таблице Западной Конференции. "Спортинг Канзас-Сити" идет на 12 позиции.

Напомним, что команда Смолякова сыграет на Клубном чемпионате мира 2025. 16 июня "черно-золотые соколы" начнут турнир матчем против "Челси".