Александр Зинченко может продолжить карьеру в итальянском чемпионате
Клубу предложили подписать украинца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает La Lazio Siamo Noi, в последние дни "Лацио" предложили подписать Александра Зинченко – левого защитника "Арсенала", который не входит в планы Артеты и готовится покинуть лондонский клуб.
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Украинец хочет новых вызовов – Италия и Серия A его привлекают. Контракт Зинченко действует до 2026 года, однако он зарабатывает около 5 миллионов евро в год – это зарплата, которую "Лацио" не может себе позволить. Зинченко должен был бы согласиться на снижение финансовых требований, возможно, распределив сумму на более длительный контракт. Но его кандидатура будет рассмотрена.
"Арсенал" готов отпустить игрока и оценивает его в примерно 5 миллионов евро. На украинца также претендуют и другие клубы: интерес проявляет "Милан", а "Интер" уже интересовался им в январе.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Зинченко провел 23 матча за "Арсенал" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 ассист.
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