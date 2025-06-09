Сарнавский в фокусе. Лехия оценила вклад украинца в сезон-2024/25

"Лехия" начала подводить итоги сезона-2024/25. Первыми в центре внимания оказались вратари, защищавшие ворота команды на протяжении чемпионата. Среди них - украинец Богдан Сарнавский, который провел второй сезон в составе польского клуба.

Пресс-служба "Лехии" дала свою оценку его выступлениям.

"Опыт, уверенность и умение читать игру — эти качества можно смело вписать в резюме украинского голкипера. После отличного сезона-2023/24, в котором Богдан Сарнавский провел 31 матч и стал одним из главных творцов выхода "Лехии" в Экстраклясу, никто не сомневался, что именно он начнет новый сезон в роли основного вратаря "бело-зеленых".

Так и произошло. В стартовом матче против "Шленска" Вроцлав в воротах "Лехии" стоял уроженец Киева. В том поединке Сарнавский, которого часто испытывали соперники, отметился несколькими отличными сейвами, включая эффектное спасение после удара Нахуэля Лейвы на 91-й минуте, благодаря которому "Лехия" добыла свое первое очко после возвращения в Экстраклясу.

Однако следующие недели были неудачными для команды — после четырех пропущенных голов в Неполомице, где "Лехия" проиграла 1:4, тренер Шимон Грабовски решил сменить вратаря. Несмотря на потерю места в основе, Сарнавский проявил профессионализм, терпеливо ждал следующего шанса и делился опытом с более молодым Шимоном Вайраухом, демонстрируя класс как на поле, так и вне его.

Шанс вернуться в состав украинец получил в 14-м туре, в матче против краковской "Краковии". Несмотря на поражение 1:2 после дубля Беньямина Каллмана, Сарнавский показал уверенную игру, отразив шесть ударов в створ. До конца осенней части чемпионата он оставался основным вратарем "Лехии", оформив "сухие" матчи против "Короны" (Кельце) и "Шленска" (Вроцлав).

Во время зимнего перерыва Сарнавский получил травму и не сыграл ни в одном товарищеском матче в Турции, из-за чего после возобновления сезона его место снова занял Вайраух. Украинский вратарь вернулся в стартовый состав в 24-м туре, когда тренер Джон Карвер поставил его на домашний матч против "Гурника" Забже. В 26-м туре Сарнавский провел "сухой" матч против будущего чемпиона Польши — "Ягеллонии" Белосток, что стало важным вкладом в борьбу гданьцев за выживание.

К сожалению, его сезон завершился досрочно — травма ахиллова сухожилия вывела его из строя после 27-го тура, в котором он провел свой последний матч против "Видзева" (0:2). В двух заключительных турах он находился в заявке, но уже в роли запасного.

В сезоне-2024/25 Богдан Сарнавский попал в заявку на матч 26 раз — 14 раз как основной вратарь и 12 раз как резервный. Его опыт сыграл ключевую роль не только в сохранении прописки в лиге, но и в развитии молодых партнеров по команде", - говорится в описании.