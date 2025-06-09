  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Три клуба АПЛ заинтересованы в Цыганкове

В тренде

Три клуба АПЛ заинтересованы в Цыганкове

Наши за границей
Обновлено

Но пока что это - не более чем интерес

Три клуба АПЛ заинтересованы в Цыганкове

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Три английских клуба интересуются украинским вингером "Жироны" Виктором Цыганковым.

Как пишет авторитетное испанское издание AS, речь идет о "Вест Хэме", "Борнмуте" и "Фулхэме".

Читайте такжеЦыганков приобрел дом в Жироне - Источник

Впрочем, пока что это не более чем наблюдение – каких-либо предложений по игроку "Жирона" не получала.

В то же время, испанский клуб дал понять, что предложения ниже 22 мл евро не будут даже рассматриваться.

Также отмечается, что сам футболист вполне счастлив в "Жироне" и не думает о смене клуба, хотя такое положение может измениться, если по нему будут конкретные предложения.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что контракт Цыганкова с "Жироной" рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне Виктор забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 32 матчах.

По теме
yellow-arrow
Сарнавский в фокусе. Лехия оценила вклад украинца в сезон-2024/25
yellow-arrow
Александр Зинченко может продолжить карьеру в итальянском чемпионате
yellow-arrow
Смоляков сыграл несколько минут в победном матче ФК Лос-Анджелес
Фулхэм (Лондон) Виктор Цыганков Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости