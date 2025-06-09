Три клуба АПЛ заинтересованы в Цыганкове

Три английских клуба интересуются украинским вингером "Жироны" Виктором Цыганковым.

Как пишет авторитетное испанское издание AS, речь идет о "Вест Хэме", "Борнмуте" и "Фулхэме".

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Впрочем, пока что это не более чем наблюдение – каких-либо предложений по игроку "Жирона" не получала.

В то же время, испанский клуб дал понять, что предложения ниже 22 мл евро не будут даже рассматриваться.

Также отмечается, что сам футболист вполне счастлив в "Жироне" и не думает о смене клуба, хотя такое положение может измениться, если по нему будут конкретные предложения.

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Напомним, что контракт Цыганкова с "Жироной" рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне Виктор забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 32 матчах.