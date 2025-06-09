Забарный сообщил руководству Борнмута о своем желании перейти в ПСЖ. Торги продолжаются
Англичане требуют 70 млн евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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Как пишет авторитетное французское издание L'Equipe, "ПСЖ" уже получил принципиальное согласие на переход самого игрока, при этом сам Илья уже сообщил руководству "Борнмута" о своем желании перебраться в Париж.
Впрочем, переговоры между клубами не столь идеальны. "Борнмут" требует за украинца 70 млн евро, а парижане пытаются сбить цену, пытаясь сыграть на том, что сам футболист уже сообщил о своем желании перехода.
Ранее была информация что парижане хотят завершить трансфер до начала клубного чемпионата мира (14 июня).
В минувшем сезоне Илья сыграл за "Борнмут" 39 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт украинца с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.
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