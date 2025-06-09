Андрей Шевченко: В том Челси царила настоящая жажда побед
Андрей Николаевич вспомнил о своем периоде в Челси
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко вспомнил период своей карьеры в "
"В том "Челси" царила настоящая жажда побед. Такие игроки, как Фрэнк Лэмпард, Петр Чех, Джон Терри и Арьен Роббен, находились на пике своих карьер. К тому же были опытные футболисты, как Клод Макелеле, Михаэль Баллак и я.
Мы были сильной командой. Начали сезон немного нестабильно, но мне нравилось, что в раздевалке царил спортивный дух. Атмосфера была хорошая, и мы мотивировали друг друга на успех.
Работать с Жозе Моуринью было прекрасным опытом. Я очень уважаю его, потому что он всегда принимал лучшие решения для команды", - сказал Шевченко.
Украинец присоединился к клубу на "Стэмфорд Бридж" летом 2006 года, перейдя из "Милана" за £30,8 млн, сыграл за "Челси" 77 матчей, забил 22 гола и отдал 12 ассистов.
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