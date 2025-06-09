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Андрей Шевченко: В том Челси царила настоящая жажда побед

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Андрей Николаевич вспомнил о своем периоде в Челси

Андрей Шевченко: В том Челси царила настоящая жажда побед

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Легенда украинского футбола Андрей Шевченко вспомнил период своей карьеры в "Челси" и работе с Жозе Моуриньо.

"В том "Челси" царила настоящая жажда побед. Такие игроки, как Фрэнк Лэмпард, Петр Чех, Джон Терри и Арьен Роббен, находились на пике своих карьер. К тому же были опытные футболисты, как Клод Макелеле, Михаэль Баллак и я.

Мы были сильной командой. Начали сезон немного нестабильно, но мне нравилось, что в раздевалке царил спортивный дух. Атмосфера была хорошая, и мы мотивировали друг друга на успех.

Работать с Жозе Моуринью было прекрасным опытом. Я очень уважаю его, потому что он всегда принимал лучшие решения для команды", - сказал Шевченко.

Украинец присоединился к клубу на "Стэмфорд Бридж" летом 2006 года, перейдя из "Милана" за £30,8 млн, сыграл за "Челси" 77 матчей, забил 22 гола и отдал 12 ассистов.

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Источник:
FourFourTwo
Опубликовал: Михаил Черныш
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